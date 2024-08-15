Стало известно о скорой отставке московского прокурора Дениса Попова

Столичный прокурор Денис Попов на этой неделе попрощался с рабочим коллективом и в ближайшее время уйдет в отставку. Он занимал должность с сентября 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время Попов находится в отпуске, а исполняет обязанности прокурора Москвы его первый заместитель Сергей Савенков.

Источник добавил, что преемником Попова может стать действующий прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она занимала пост с мая 2021 года