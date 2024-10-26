Стало известно, когда комик Данила Поперечный* сбежал из России

сегодня в 10:03

Стендап-комик Данила Поперечный* покинул территорию РФ в первые дни после начала СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Поперечный* Данила Алексеевич… уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине», — отмечено в бумагах.

На платформе YouTube на стендапера подписаны 3 млн человек. 14 июня 2024 года Поперечный* был внесен в список иноагентов. Причина — критика спецоперации в соцсетях, дача публичных интервью иностранным агентам. Также комику отправила 61 тыс. долларов ирландская фирма Google Ireland Limited.

Ранее сообщалось, что Поперечный получал деньги и от американской компании. Так, фирма Fullscreen отправила ему 6,4 тыс. долларов.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.