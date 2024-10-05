Стала известна одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов

В Замоскворецком суде назвали одну из причин включения комика и видеоблогера Данилы Поперечного* в реестр иноагентов. Он получил более 60 тыс. долларов от организаций из США и Ирландии, сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель Минюста, по информации из Росфинмониторинга, Поперечный*получил от американской компании Fullscreen, США 6,4 тыс. долларов, от ирландской Google Ireland Limited — 55,8 тыс. долларов.

Об этом было заявлено на заседании суда по рассмотрению иска комика об исключении его из списка иноагентов.

Суд отказал Поперечному* в иске. Представитель блогера сказала в суде, что он не осуществляет политическую деятельность, а также не согласен с включением в указанный реестр. Кроме того, комик считает данное решение незаконным и необоснованным.

Поперечного* включили в реестр иностранных агентов летом. Он сейчас не живет в России.

Ранее российские стриминговые площадки начали маркировать певцов-иноагентов. Госорганы будут следить за соблюдением требования о маркировке иноагентов.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.