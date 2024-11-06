Стало известно, какую надбавку Путин ввел госслужащим в Донбассе и Новороссии
Путин ввел доплату в 30 000 рублей госслужащим в Донбассе и Новороссии
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Сотрудникам федеральных госорганов в Донбассе и Новороссии будут доплачивать по 30 000 рублей, пока идет спецоперация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Из документа следует, что надбавку будут получать государственные служащие из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Доплаты ввели для того, чтобы российские госслужащие были более социально защищены.
Указ вступает в силу с 1 ноября 2024 года.
6 ноября Владимир Путин также поучаствовал в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка». Она стала пятым по счету атомоходом проекта 22220. Судно строили на Балтийском заводе по заказу Росатома.