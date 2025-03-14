Стало известно, какой самый любимый бутерброд у россиян

14 марта отмечается День бутерброда. К этому дню Дзен назвал самые популярные среди россиян ингредиенты для этого блюда, сообщает Газета.ru .

Почти половина опрошенных (45%) едят бутерброды минимум один раз в неделю. Каждый день закуску потребляют 22% респондентов, 26% едят ее несколько раз в месяц, а еще 2% вообще отказываются от блюда.

Самый распространенный и любимый вид колбасы для бутербродов — вареная («Докторская», «Молочная», «Любительская»). Ее выбрали 62% участвовавших в опросе. 36% россиян выбирают варено-копченую колбасу («Сервелат», «Московская», «Королевская» и так далее). Менее востребованы сырокопченая и полукопченая колбаса с отметками в 26 и 25% соответственно.

87% опрошенных предпочитают для бутерброда сыр вместо колбасы. 41% участников заменяют продукт на зелень и овощи, 37% респондентов используют курицу или индейку, а 34% — рыбу. Также популярной заменой колбасы стали яйца (29%), намазки из хумуса и форшмака (22%), из ореховой пасты — 18%. Еще 16% проголосовавших заменяют колбасу красной или черной икрой.