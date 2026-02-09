Стало известно, какое СМИ возглавило рейтинг «Дзена» по версии Mediascope

В январе 2026 года канал новостного издания Life.ru возглавил рейтинг платформы «Дзен» по версии исследовательской компании Mediascope, заняв лидирующую позицию среди медиа по охвату аудитории. Этот успех стал результатом системной работы коллектива и выбранной стратегии в цифровом пространстве. Курс LIFE сосредоточен на оперативности и качестве новостного контента, его доступности и учете предпочтений читателей.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко подчеркнула, что достигнутое первенство стало возможным благодаря слаженной командной работе и продуманной стратегии.

«Для нас это важный результат и, честно говоря, тот уровень, о котором раньше можно было только мечтать. Мы воспринимаем это как оценку системной работы команды: скорости и качества новостей, ясной подачи, внимательного отношения к темам и аудитории. Отдельно отмечу, что для нас принципиально сохранять редакционные стандарты и при этом быть понятными и интересными читателю в той среде, где он потребляет контент каждый день», — заявила она.

Глава редакции выразила признательность команде и читателям, акцентировав внимание на том, что подобное достижение создает дополнительную ответственность. Оно обязывает поддерживать высокий уровень, осваивать новые форматы и добиваться стабильных результатов на ежедневной основе.

«Лидерство LIFE — показатель того, что редакция научилась работать глубже контентного подхода. Теперь мы способны взаимодействовать с платформой на уровне данных и поведения аудитории. Мы последовательно инвестировали в аналитику, дистрибуцию и развитие форматов, которые органично существуют в среде „Дзена“», — добавил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

РИАМО заняло в рейтинге 31 место.

Рейтинг Mediascope, который формируется на основе данных измерений аудитории, точно отражает фактическое потребление контента пользователями платформы «Дзен».

