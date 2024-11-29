Стало известно, какие новые законы начнут действовать в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале рассказал, что с декабря вступит в силу ряд новых законодательных инициатив, среди которых изменения, ужесточающие ответственность за подделку документов, используемых для организации незаконной миграции, а также запрет на продвижение идеологии чайлдфри, сообщает «Царьград» .

С 10 декабря посредникам будет запрещено участвовать в проведении экзаменов на знание русского языка для мигрантов, а выдача сертификатов по результатам тестирования станет доступной только государственным учреждениям.

Для защиты традиционных ценностей и семьи депутаты приняли закон, который запрещает усыновление детей гражданами стран, допускающих смену пола. Этот закон начал действовать с 23 ноября. Кроме того, с 4 декабря вступит в силу закон, который запрещает популяризацию идеологии чайлдфри.

Володин отметил, что с 10 декабря участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты исполнительского сбора, подчеркнув, что поддержка русских солдат является важным приоритетом для Госдумы.

Также с 1 декабря начнет действовать закон о лицензировании операторов связи, а с 30 декабря планируются новые меры по борьбе с отмыванием денег.