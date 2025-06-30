Стало известно, как народные песни принесли Кадышевой миллионы и любовь молодежи

Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня на волне невероятной популярности. Молодежь толпами идет на ее концерты, готовы платить за билеты любые деньги. Ее гонорары теперь выше, чем у Аллы Пугачевой, — 20 млн рублей за выступление. Как живет певица и ее семья, сообщает Life.ru .

Кадышева в 2025: Кумир поколения Z

Главной звездой «Алых парусов» в 2025 году стала 66-летняя Надежда Кадышева. Она исполнила хиты: «Я не колдунья», «Широка река», «Течет ручей» и, конечно, «Плывет веночек», который стал вирусным в TikTok. Билеты на концерт расхватывали мгновенно, а не попавшие готовы были платить любые деньги.

Шоу впечатлило зрителей: Кадышева вышла в белом платье и экстравагантном головном уборе, а на сцене с ней пел сын Григорий Костюк. На фоне — огромный экран с бегущим красным конем среди берез. Перед сценой танцевали девушки в кокошниках, а в бассейне создавали атмосферу народного праздника.

Народная музыка в тренде: Почему зумеры в восторге?

Казалось бы, забытая публикой, Кадышева снова на пике славы, и теперь ее главные поклонники — школьники и студенты. Все началось с мема в TikTok: кто-то снял забавный ролик под «Плывет веночек», он разлетелся по сети, и тренд подхватили. Появились ремиксы в стиле рока, диско и даже транса, собирающие миллионы просмотров. Для зумеров Кадышева теперь «имба» — то есть невероятно круто.

Гонорары взлетели: Почему за концерт платят 20 млн?

По данным СМИ, спрос на Кадышеву вырос в семь раз, а доходы — в несколько раз. Она стала одной из самых дорогих артисток на корпоративах. Если раньше ее выступление стоило 10 млн рублей, то теперь — 20 млн.

«Да, действительно, сейчас ценник у Надежды Никитичны 20 млн рублей. Кто захочет заказать ее, заплатят и 30, 40 и даже 50 млн рублей. У нее сейчас вторая слава, вторая жизнь, популярность именно у молодежи», — сказал продюсер Сергей Дворцов.

Концерты расписаны на месяцы вперед, а билеты раскупают мгновенно. Говорят о возможном стадионном туре.

Как Кадышева пришла к успеху?

Родилась в татарской деревне Горкино, выросла в мордовском селе Старый Маклауш. Рано осталась без родителей, воспитывалась в интернате, потом работала на фабрике.

В 19 лет поступила в московский музыкальный институт, позже перевелась в Гнесинку. Там познакомилась с будущим мужем — композитором Александром Костюком.

В конце 80-х они создали ансамбль «Золотое кольцо». Сначала играли фольклор для эмигрантов, но позже перешли на авторские песни в стиле городского романса. Со временем к группе присоединился их сын Григорий.

Доходы и бизнес семьи

ООО «Национальный театр народной песни „Золотое кольцо“ основано в 1996 году. Владельцы — Кадышева (30%) и ее сын (70%), а руководит муж Александр.

С 2011 по 2025 год компания заключила 286 госконтрактов на 268,5 млн рублей. Годовой оборот — 80–110 млн, чистая прибыль — 2–14 млн. Основные активы оцениваются в 143,5 млн рублей, включая здание театра на Тимирязевской.

Элитная недвижимость

В 90-х семья получила первую квартиру — двушку в панельном доме за 15 млн. Позже — четырехкомнатную в элитном доме на Долгоруковской (до 170 млн). Интерьеры — дизайнерские: шелковые обои, мрамор, хрустальные люстры.

Сын Григорий живет в «Евродоме» (100 млн), а еще одна квартира может быть в ЖК «Ласточкино гнездо» (720 тыс. за кв. м).

Скандалы и разводы

Григорий Костюк трижды женат, и каждый раз — скандалы. Первая жена, Анжелика Бирюкова, обвиняла его в бегстве и требовании денег за вывоз ребенка. Вторая, Габриэлла Мерман, тоже судится за права на детей. Третья, Дарья Рывкина, утверждает, что он занял у нее 20 млн и не вернул.

Роскошные авто

Александр Костюк купил Bentley S2 1962 года за 50 млн — бывший автомобиль принцессы Дубая. Григорий разъезжает на Ferrari GTC4Lusso (до 20 млн) и Maybach 62 (15 млн). Еще у семьи есть Bentley Bentayga и Lixiang L9, купленные через театр.

адышевы живут на широкую ногу, а их новая популярность у молодежи только увеличивает доходы.