Стало известно, как налоговая раскрыла махинации Блиновской

Блогер Елена Блиновская, по данным журналистов, использовала несколько десятков ООО и ИМП в своих махинациях с налогами. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, почему Федеральная налоговая служба (ФНС) так быстро раскрыла эту схему, сообщает «ФедералПресс» .

Такой механизм позволил «королеве марафонов» вывести почти миллиард рублей. Алешкин отметил, что данная схема является типичной и, вероятно, ее используют многие блогеры.

«И, в общем-то, никаких новшеств здесь Блиновская не открыла. Деньги оставляют видные следы, поэтому для Федеральной налоговой службы здесь все было очевидно: и дробление, и каким образом деньги уходили», — отметил Алешкин.

Адвокат подчеркнул, что ситуация с Блиновской является хорошим примером, демонстрирующим важность полной уплаты налогов и отсутствия теневого бизнеса. Этот прецедент защищает интересы как государства, так и клиентов, которые воспользовались услугами блогера.

Кроме того, Алешкин полагает, что в ситуации с Блиновской можно применить другие уголовные статьи, включая статью о мошенничестве. По мнению юриста, это может быть полезно для защиты прав граждан, обратившихся за помощью.