Стало известно, как налоговая раскрыла махинации Блиновской
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Блогер Елена Блиновская, по данным журналистов, использовала несколько десятков ООО и ИМП в своих махинациях с налогами. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, почему Федеральная налоговая служба (ФНС) так быстро раскрыла эту схему, сообщает «ФедералПресс».
Такой механизм позволил «королеве марафонов» вывести почти миллиард рублей. Алешкин отметил, что данная схема является типичной и, вероятно, ее используют многие блогеры.
«И, в общем-то, никаких новшеств здесь Блиновская не открыла. Деньги оставляют видные следы, поэтому для Федеральной налоговой службы здесь все было очевидно: и дробление, и каким образом деньги уходили», — отметил Алешкин.
Адвокат подчеркнул, что ситуация с Блиновской является хорошим примером, демонстрирующим важность полной уплаты налогов и отсутствия теневого бизнеса. Этот прецедент защищает интересы как государства, так и клиентов, которые воспользовались услугами блогера.
Кроме того, Алешкин полагает, что в ситуации с Блиновской можно применить другие уголовные статьи, включая статью о мошенничестве. По мнению юриста, это может быть полезно для защиты прав граждан, обратившихся за помощью.