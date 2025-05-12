Стало известно, что на этой неделе в ЦФО придет долгожданное потепление

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в центре европейской части России на этой неделе будет меняться, сообщает MIR24.TV .

Как отметил эксперт, прохлада задержится в регионе еще на несколько дней, в ближайшие два дня прогнозируется выход двух циклонов, идущих с юга Воронежской области через Рязань, Владимир, Иваново, Кострому и дальше — на Вологду и Череповец. Поэтому во вторник стоит ожидать дождливую погоду по линии перемещения циклона. Отмечается, что в Иванове и Костроме может выпасть треть нормы осадков, а в Москве и Московской области осадки ожидаются в пределах 10 миллиметров за вторник и среду.

Также стоит отметить, что ветер будет иметь западное направление. В столице дневная температура будет находиться в пределах от плюс 10 до плюс 12 градусов, по всей территории ЦФО показатели будут колебаться от плюс 9 до плюс 13 градусов.

Метеоролог заявил, что до среды возможны легкие заморозки. Также в среду давление упадет до 735—736 мм ртутного столба, а затем начнется постоянный рост. Отсюда следует ожидать изменений в погоде.

С четверга в Центре европейской части России ветер поменяется на юго-западный и южный и начнется рост температурных значений. Эксперт отметил, что в четверг уже не ожидается заморозков, дневная температура достигнет от плюс 12 до плюс 15 градусов. С пятницы по субботу дневные температуры повысятся до плюс 17 — плюс 19 градусов, а ночные — до плюс 2 — плюс 7 градусов.

«Так что набираемся терпения на ближайшие два дня и с большой надеждой ждем четверга и пятницы, когда погода станет по-настоящему майской», — заключил Шувалов.