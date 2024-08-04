Стало известно, что даст России взятие села Новоселовка Первая

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Благодаря освобождению села Новоселовка Первая на покровском направлении, ВС РФ достигли стратегически важной задачи, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Населенный пункт важен со стратегической точки зрения. Благодаря освобождению села ВС РФ расширили контроль над главнейшим логистическом узлом Украины на направлении.

Также благодаря освобождению населенного пункта, удалось выровнять линию фронта и увеличить фланг.

Ранее российский снайпер одним выстрелом сбил дрон ВСУ «Баба Яга» в ДНР. После нажатия на курок, беспилотник упал на землю.