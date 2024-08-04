Опубликованы кадры поражения дрона «Баба Яга» выстрелом снайпера ВС РФ
Сладков: российский снайпер одним выстрелом сбил дрон ВСУ «Баба Яга» в ДНР
0:27
Российский снайпер одним выстрелом уничтожил украинский дрон «Баба яга». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Сладков.
Инцидент произошел в Красногоровке Донецкой Народной Республики. На записи видно, как российский снайпер долго «выцеливает» дрон ВСУ «Баба Яга».
В один момент солдат ВС РФ выстреливает и попадает в цель. Украинский дрон стремительно падает на землю.
Ранее тульские десантники тоже уничтожали украинский ударный дрон «Баба Яга». В тот раз БПЛА удалось ликвидировать с помощью беспилотника.