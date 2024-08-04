Опубликованы кадры поражения дрона «Баба Яга» выстрелом снайпера ВС РФ

сегодня в 15:27

Инцидент произошел в Красногоровке Донецкой Народной Республики. На записи видно, как российский снайпер долго «выцеливает» дрон ВСУ «Баба Яга».

В один момент солдат ВС РФ выстреливает и попадает в цель. Украинский дрон стремительно падает на землю.

Ранее тульские десантники тоже уничтожали украинский ударный дрон «Баба Яга». В тот раз БПЛА удалось ликвидировать с помощью беспилотника.