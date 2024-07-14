Иду на таран: тульские десантники сбили ударный гексакоптер «Баба Яга» ВСУ

сегодня в 12:39

Тульские десантники обнаружили и ликвидировали украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», который направлялся к позициям российской армии в зоне специальной военной операции. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ заметил и атаковал беспилотник противника с помощью FPV-дрона. После захода на удобную траекторию российский дрон протаранил гексакоптер ВСУ.

Ранее российские артиллеристы поразили расчет беспилотной авиации ВСУ на западном направлении спецоперации. Бойцы ВС РФ уничтожили цель с первого выстрела.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.