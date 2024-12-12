Стало известно число релокантов в Алма-Ате

Генконсул России: на учете в Алма-Ате состоит порядка 80 тысяч релокантов

Генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев заявил, что на консульском учете в Алма-Ате и области состоит около 80 тыс. российских релокантов, в то время как конце 2022 года их число превышало 300 тыс., сообщает РИА Новости .

«По консульскому округу наибольшая концентрация (релокантов- ред.) здесь, в Алма-Ате, находится 90%. Это речь идет о тех гражданах РФ, которые релоцировались сюда, в Алма-Ату и область, в южный Казахстан, в период после 2022 года», — сказал Тураев.

Дипломат подчеркнул, что на конец 2022 года число российских релокантов достигало более 300 тыс., а на сегодняшний день их количество сократилось до примерно 80 тыс.

Генконсул добавил, что за 2 года число российских мигрантов в Казахстане значительно уменьшилось. Тураев предположил, что в будущем тенденция к возвращению на россиян Родину сохранится.

Ранее стало известно, что граждане Украины, покинувшие вошедшие в состав РФ территории, теперь хотят вернуться назад. Уехавших мариупольцев к возвращению подталкивает постепенное восстановление города Россией.