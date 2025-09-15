Стали известны преимущества предъявления исполнительного листа в электронном виде

Граждане Подмосковья могут направлять исполнительные документы в адрес подразделений ГУФССП России по Московской области в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане, в пользу которых вынесены судебные решения, могут обратиться в адрес суда с заявлением о направлении электронного исполнительного документа в службу судебных приставов. Между службой судебных приставов и судами внедрен электронный документооборот. Взыскатели имеют возможность отказаться от бумажного носителя и перейти к электронному исполнительному документу, подписанному судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Такое электронное взаимодействие между ведомствами имеет ряд преимуществ, так как экономит время и деньги. При направлении исполнительного документа в электронном формате исключается необходимость личного посещения подразделений ГУФССП России по Московской области, но при этом значительно сокращается срок начала его принудительного исполнения. При электронном взаимодействии отсутствуют почтовые расходы, исключается риск потери данных, подделки или утраты исполнительного документа.

В случае использования электронной формы взаимодействия вся информация отражается и хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. Для повторного предъявления исполнительного документа необходимо обратиться, в том числе через личный кабинет на портале Госуслуг, с соответствующим заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ранее находилось исполнительное производство.

Вся информация о ходе исполнительного производства поступает в личный кабинет на портале Госуслуг.

