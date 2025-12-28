Стали известны подробности состояния искалеченного блогером львенка в Москве

Хозяин львенка, содержавшегося в квартире в «Москва-Сити», признал свою ошибку

Хозяин искалеченной маленькой львицы, содержавшейся в апартаментах делового центра «Москва-Сити», признал свою вину и пожертвовал деньги на лечение животного, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе допроса мужчина рассказал, что у изъятого львенка лейкемия. Все травмы хищник получил в результате болезни, а не жесткого обращения.

«Может быть, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования. Это была полностью моя ошибка — взять льва. Никому не советую», — сказал блогер.

Мужчина добавил, что к настоящему моменту уже пожертвовал 500 тыс. рублей на лечение хищника. В планах строительство вольера для львицы.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений животным.

