Стали известны имена 12 школьников-участников арктической экспедиции «Росатома»
В Москве подвели итоги финального отборочного этапа 5-го сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний».По итогам испытаний из 24 финалистов были отобраны 12 участников, которые отправятся в арктическую экспедицию «Росатома» на Северный полюс, сообщает пресс-служба российского государственного холдинга.
Финал отборочного этапа состоялся среду в павильоне № 19 «Атом» на Международной выставке-форуме «Россия. Всего участниками проекта в юбилейном сезоне стали более 30 тыс. учащихся школ и студентов колледжей в возрасте 14-16 лет.
В финале отборочного этапа «Ледокола знаний» 8 команд, представляющих все федеральные округа, сразились в интеллектуальном турнире. Ведущим выступил замдиректора департамента коммуникаций госкорпорации, капитан команды «Росатома» телеклуба «Что? Где? Когда?» Константин Рудер.
Вторым испытанием для финалистов стала презентация решения домашнего задания, полученного в рамках полуфиналов: команды финалистов рассказали, как атомные технологии могут способствовать развитию их регионов.
По итогам двух этапов финала лучшие результаты продемонстрировали команды из ЮФО, СФО, ЦФО, СКФО.
Южный федеральный округ:
- Дубровина Диана (Краснодарский край, г. Новороссийск, НОУ «Новороссийский политехнический лицей»);
- Клименко Софья, (Краснодарский край, г. Краснодар МБОУ «СОШ № 103»);
- Маликова Софья, (Ростовская область, г. Батайск, МБОУ «СОШ № 8»).
Сибирский федеральный округ:
- Беллер Марк, (Красноярский край, г. Железногорск, МБОУ Гимназия № 91 имени М. В. Ломоносова);
- Дисяк Полина, (Красноярский край, г. Красноярск, МАОУ Гимназия № 2);
- Новосельцев Михаил, (Алтайский край, г. Барнаул, МБОУ СОШ № 63).
Центральный федеральный округ:
- Постовит Кира, (г. Москва, ГБОУ Школа № 109);
- Савичев Ярослав, (Московская область, г. Павловский Посад, МОУ Лицей № 2 им. В. В. Тихонова);
- Черебедова Ева, (Липецкая область, г. Липецк, МАОУ Инженерно-технологическая школа № 27).
Северо-Кавказский федеральный округ:
- Каитова Алиса (Ставропольский край, г. Минеральные воды, МБОУ Лицей № 104);
- Капустина Дарья (Ставропольский край, г. Невинномысск, МБОУ Гимназия № 10 ЛИК);
- Лавришина Анастасия (Ставропольский край, г. Буденновск, МОУ СОШ № 4).
Нововведением юбилейного сезона проекта «Ледокол знаний» стало онлайн-голосование за команды всех федеральных округов. Свои голоса в поддержку финалистов в соцсетях проекта отдали более 20 тыс. человек. По итогам народного голосования приз зрительских симпатий завоевала команда ДФО.
Дальневосточный федеральный округ:
- Капитанюк Анна, (Приморский край, ЗАТО Фокино, МБОУ «Гимназия № 259»);
- Киртаев Матвей, (Амурская область, г. Благовещенск, Лицей ФГБОУ ВО «БГПУ»);
- Каменева Юлия, (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАОУ СОШ № 32).
На борту атомохода участников арктической экспедиции ждет насыщенная программа — увлекательное погружение в атомную отрасль от экспертов Корпоративной академии «Росатома», эксперименты, мастер-классы, возможность пообщаться с командой атомного ледокола, известными учеными и научными популяризаторами.