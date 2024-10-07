Стали известны европейские страны с наибольшим количеством мигрантов

Наибольшее число нелегальных мигрантов в Европе прибывают в Великобританию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

В Соединенном Королевстве находятся до 745 тыс. нелегалов, эти данные изданию предоставили в Оксфордском университете после проведенного социологического исследования.

Во Франции живут около 300 тыс. незаконно прибывших мигрантов, утверждают эксперты.

Второе место по этому показателю занимает Германия, где живут до 700 тыс. незаконного прибывших в страну человек.

Ранее в Санкт-Петербурге около ста мигрантов отправились на военную службу после рейда силовиков по местам торговли.