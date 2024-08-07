Стала известна схема действий участников аферы с сухпайками для армии

В афере с сухпайками для армии были распределены роли между главами фирм

Организованная преступная группа, которая реализовала аферу с сухпайками для армии, распределила роли между представителями производителей, сообщает РИА Новости .

Как рассказал источник в правоохранительных органах, фигуранты этого уголовного дела создали и ОПГ, в состав нее были привлечены гендиректора, акционеры и соучредители Грязнинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам». Еще в деле есть неустановленные руководители и учредители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

По данному делу 26 июля был арестован экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала арестованы. Со следствием военный сотрудничает, свою вину отрицает.

Всего в данном деле фигурируют четыре фирмы. Генерал, предположительно, лоббировал интересы этих производителей.