Стала известна причина смерти Оззи Осборна

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Причиной смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна стала остановка сердца после острого инфаркта миокарда, сопровождающегося ишемической болезнью сердца и болезнью Паркинсона, сообщает британская газета The Sun .

Основатель рок-группы Black Sabbath скончался 22 июля на 77-м году жизни. Артист умер в кругу семьи после долгой борьбы с болезнью.

Культового певца похоронили 30 июля в его родном Бирмингеме. Проводить Оззи Осборна пришли тысячи фанатов. В городе образовались стихийные мемориалы — там поклонники музыканта оставили цветы, воздушные шары и плакаты с кумиром.

Ранее стало известно, что культовый американский рестлер и актер Халк Хоган скончался от остановки сердца в возрасте 71 года.