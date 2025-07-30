На похороны Оззи Осборна в Бирмингеме пришли тысячи фанатов

Тысячи фанатов пришли проводить легендарного рок-музыканта Оззи Осборна в его последнее путешествие. Основателя группы Black Sabbath похоронили в его родном Бирмингеме, сообщает SHOT .

В городе образовались стихийные мемориалы — там поклонники музыканта оставили цветы, воздушные шары и плакаты с кумиром.

Отмечается, что основная церемония прощания прошла в закрытом семейном кругу.

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна — культового музыканта, певца и шоумена, одного из основателей группы Black Sabbath. Артист скончался в кругу семьи после долгой борьбы с болезнью Паркинсона и перенесенных операций на позвоночнике. Причина смерти официально не раскрывается.

Осборн трижды выступал в Петербурге. Первый концерт прошел 29 мая 2007 года на сцене Ледового дворца. Тогда музыкант приехал вместе с женой Шэрон, с которой прожил 43 года. Журналист Анна Лаврова отметила, что между супругами была заметна трогательная поддержка и забота, несмотря на сложный характер артиста.