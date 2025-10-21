Стал известен топ-5 крупнейших мошенничеств в Подмосковье за сентябрь

В сентябре жители Подмосковья неоднократно попадали под влияние мошенников. Злоумышленники применяли различные хитрые приемы, выдавая себя за работников правоохранительных или государственных органов.

В Одинцово предпринимательница продала имущество и отдала мошенникам 153 710 000 рублей

В течении пяти месяцев жительнице Московской области поступали звонки с незнакомых номеров. Звонящие представлялись «сотрудниками» ФСБ и Росфинмониторинга. Злоупотребив ее доверием, они убедили женщину снять со счетов деньги, оформить кредит, продать принадлежащие ей акции, квартиру и машину, а также купить криптовалюту и перевести деньги на мошеннический счет. Все наличные жертва также передала доверенным лицам мошенников.

Пенсионер из Реутова передал неизвестным «сотрудникам» Госуслуг 33 млн рублей

Вечером пенсионеру звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Госуслуг, Росфинмониторинга, ФСБ России. Злоумышленники втерлись в доверие и, ссылаясь на срочность вопроса и угрозу денежным средствам жителя Подмосковья, убедили мужчину передать наличные их «сотруднику».

Безработная из Красногорска за месяц отдала злоумышленникам 25 млн рублей

Злоумышленники под масками службы курьерской доставки и ФСБ России втерлись в доверие к безработной жительнице Подмосковья. Они убедили ее обналичить денежные средства и передать их подельнику между подъездами жилого дома. Конечно же, это все было подано мошенниками под предлогом обеспечить безопасность денежных средств.

В Домодедово злоумышленники обманули пенсионерку на 10 075 355 рублей

Целый месяц мошенники звонили с неизвестных номеров подмосковной пенсионерке. Они представлялись сотрудниками «Озона», Центробанка, ФСБ России. Убеждали, что ее деньги под угрозой недобросовестных людей, ей надо срочно обналичить средства и передать их на хранение доверенному лицу. У злоумышленников получилось воплотить свой план в жизнь, и теперь пенсионерка осталась без денег, а злоумышленников разыскивает полиция.