Стал известен топ-5 крупнейших мошенничеств в Подмосковье за сентябрь
Фото - © Сгенерировано в piclumen/Главное управление региональной безопасности Московской области
В современном цифровом мире злоумышленники регулярно продолжают изобретать новые схемы и методы обмана. У них с легкостью получается обмануть даже самых осторожных и бдительных людей. К сожалению, особо уязвимыми являются пенсионеры, так как они зачастую более доверчивы и могут эмоционально реагировать на звонки от фейковых «сотрудников ФСБ». Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
В сентябре жители Подмосковья неоднократно попадали под влияние мошенников. Злоумышленники применяли различные хитрые приемы, выдавая себя за работников правоохранительных или государственных органов.
- В Одинцово предпринимательница продала имущество и отдала мошенникам 153 710 000 рублей
В течении пяти месяцев жительнице Московской области поступали звонки с незнакомых номеров. Звонящие представлялись «сотрудниками» ФСБ и Росфинмониторинга. Злоупотребив ее доверием, они убедили женщину снять со счетов деньги, оформить кредит, продать принадлежащие ей акции, квартиру и машину, а также купить криптовалюту и перевести деньги на мошеннический счет. Все наличные жертва также передала доверенным лицам мошенников.
- Пенсионер из Реутова передал неизвестным «сотрудникам» Госуслуг 33 млн рублей
Вечером пенсионеру звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Госуслуг, Росфинмониторинга, ФСБ России. Злоумышленники втерлись в доверие и, ссылаясь на срочность вопроса и угрозу денежным средствам жителя Подмосковья, убедили мужчину передать наличные их «сотруднику».
- Безработная из Красногорска за месяц отдала злоумышленникам 25 млн рублей
Злоумышленники под масками службы курьерской доставки и ФСБ России втерлись в доверие к безработной жительнице Подмосковья. Они убедили ее обналичить денежные средства и передать их подельнику между подъездами жилого дома. Конечно же, это все было подано мошенниками под предлогом обеспечить безопасность денежных средств.
- В Домодедово злоумышленники обманули пенсионерку на 10 075 355 рублей
Целый месяц мошенники звонили с неизвестных номеров подмосковной пенсионерке. Они представлялись сотрудниками «Озона», Центробанка, ФСБ России. Убеждали, что ее деньги под угрозой недобросовестных людей, ей надо срочно обналичить средства и передать их на хранение доверенному лицу. У злоумышленников получилось воплотить свой план в жизнь, и теперь пенсионерка осталась без денег, а злоумышленников разыскивает полиция.
- Школьная учительница из Серпухова потеряла 10 млн рублей из-за мошенников
С мая жительнице Подмосковья на мобильный телефон в мессенджере «Телеграм» звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных ведомств. Чтобы войти в еще большее доверие, мошенники представлялись ее коллегами с прошлого места работы, но уверяли, что женщина их не помнит, поскольку они редко общались. Мошенники убедили жертву срочно снять все накопления со счетов и в целях безопасности перевести на их засекреченный счет. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
По всем вышеупомянутым случаям были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Главное управление региональной безопасности настоятельно советует жителям Московской области немедленно прекратить общение, если незнакомцы начинают говорить о ваших личных сбережениях, угрожают потерей средств или просят предоставить конфиденциальные данные.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.