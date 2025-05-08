США перебросили на базу в Индийском океане четыре бомбардировщика В-52

Несмотря на размещение шести стратегических стелс-бомбардировщиков на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, США приняли решение перебросить на эту территорию еще четыре бомбардировщика В-52, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Air And Space Forces Magazine.

Спутники зафиксировали прибытие бомбардировщиков В-52 на остров Диего-Гарсия. В ходе слушаний в Конгрессе США заместитель начальника штаба американских ВВС по стратегическому сдерживанию генерал-лейтенант Эндрю Гебара заявил, что оперативная группа бомбардировщиков В-52Н отправилась на задание.

Прибывшие на остров самолеты участвовали в массированном авиаударе по военным объектам йеменских хуситов, но эта операция завершилась 6 мая по решению американского президента Дональда Трампа. Лидер США заявил, что Вашингтон прекратит кампанию бомбардировок против хуситов, так как те согласились перестать нападать на суда у берегов Йемена. При этом наблюдатели сомневаются, что хуситы на самом деле планируют сдержать данное обещание.

На данный момент США никак официально не прокомментировали, для какой цели на британские острова были переброшены дополнительные силы.