Трамп заявил, что США перестанут наносить удары по хуситам в Йемене

Американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов прекратят наносить удары по хуситам в Йемене, сообщает РИА Новости .

«Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — сказал Трамп на встрече с канадским премьер-министром Марком Карни.

Глава США добавил, что хуситы дали обещание «не подрывать корабли». Именно эту цель и преследовал Вашингтон, начиная военные действия.

16 марта хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, выпустив 18 ракет и дронов. Мятежники предупредили о дальнейших ударах по американским судам в Красном и Аравийском морях в ответ на удары США по Йемену. В ответ Вашингтон начал операцию в Йемене по защите американских интересов.