Срочная помощь: МЧС отправило «летающий госпиталь» Ан-148 в Грозный

В Грозный ненадолго прибыл самолет МЧС РФ Ан-148-100ЕМ, который известен как «летающий госпиталь», сообщает «Царьград» .

На прибытие в Чечню указала информация, полученная с портала Flightradar24, который специализируется на отслеживании авиаполетов.

Затем самолет вернулся в Москву, он приземлился в аэропорту Внуково в 01:10. Лайнеры подобного типа начали использовать в 2013 году для квалифицированной медпомощи в полете.

Первый «летающий госпиталь» ввели в эксплуатацию в РФ в 2013 году. На борту есть модуль с современным медоборудованием, с помощью которого можно контролировать состояние пациента и проводить необходимые процедуры прямо в полете.

