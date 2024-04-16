Средняя температура в Москве за 15 дней апреля на 5,3 градуса превысила норму

Синоптик: средняя температура в Москве в апреле превысила норму на 5,3 градуса

За первую половину апреля средняя суточная температура воздуха в столице оказалась выше нормы месяца на 5,3 градуса, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Самым теплым был день 2 апреля, в Москве воздух прогрелся до 23,2 градуса. В период с 1 по 3 апреля в столице перекрывались максимумы температуры», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Она добавила, что с начала месяца на основной столичной метеостанции ВДНХ выпало 21,1 мм осадков, или 57% от апрельской нормы. Самым дождливым днем стало 15 апреля, тогда за сутки в мегаполисе выпало 11 мм осадков.

По ее словам, в Подмосковье норма по осадкам за 15 дней апреля была перевыполнена в Дмитрове.