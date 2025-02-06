SR Space оценил назначение нового главы «Роскосмоса» как позитивное изменение

Назначение Дмитрия Баканова на пост гендиректора «Роскосмоса» — это позитивный шаг, считает основатель частной космической компании в РФ SR Space Олег Мансуров, сообщает ТАСС .

Он высказал свое мнение насчет нового руководителя госкорпорации. Мансуров утверждает, что смена гендиректора на самом деле не была резкой. Данное решение долго готовилась. По его словам, сейчас на данные изменения смотрят с позитивом.

Мансуров считает, что Баканов на посту главы «Роскосмоса» будет делать упор на «обеспечение России связью во всех ее проявлениях». Он также назвал нового руководителя госкорпорации опытным специалистом, который «понимает запросы других отраслей».

Эксперт также отметил энергичность Баканова. Он ожидает, что при новом гендиректоре «Роскосмоса» частные космические компании получат большую поддержку.

Ранее Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса», которую занимал с июля 2022 года. На его место был назначен Дмитрий Баканов. Он ранее работал заместителем министра транспорта РФ.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Борисову, который покинул должность в рамках ротации.