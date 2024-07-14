Спустился по трапу и помахал рукой: Трамп неплохо чувствует себя после покушения

Политик и бизнесмен Дональд Трамп быстро восстановился после покушения на него, которое было совершено 13 июля, сообщает SHOT .

Помощница кандидата в президенты разместила в Сети видео, на котором политик спокойно спускается с трапа самолета, приземлившегося в Нью Джерси.

На видеоролике видно, что Трамп слегка придерживается за поручни, а также машет в камеру рукой.

13 июля на митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В него стреляли и ранили в ухо. Также во время инцидента один человек погиб, есть пострадавшие. Стрелявшего 20-летнего Томаса Мэтью Крука ликвидировали.