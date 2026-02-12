Спрос не снижается: закрытая граница Финляндии с РФ стала местом экскурсий

Пункты пропуска на восточной границе Финляндии, закрытые более двух лет назад, неожиданно набрали популярность — теперь их посещают группы во время экскурсий, сообщает « Фонтанка ».

Объекты в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра принимают делегации, студентов, политиков и иностранных партнеров очень часто. Сотрудники погранслужбы постоянно задействованы в сопровождении.

Попасть в приграничную зону можно лишь с разрешения властей. В прошлом году объекты посетили почти 400 человек. Причем в статистику не входят многочисленные национальные и международные партнеры. Экскурсии также проводятся в штаб-квартире Погранслужбы в Иммола.

Интерес у экскурсантов вызывает политика безопасности и организация работы в условиях закрытой границы. Сейчас на пунктах пропуска поставлены заборы и инженерные заграждения, усилен контроль.

Заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта отметил, что превращать границу в туристический объект нецелесообразно, но спрос на визиты не падает.

