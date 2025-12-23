Спрос на покупку франшиз в России снизился из-за роста рисков и изменений в налогах

Спрос на покупку франшиз в России в этом году снизился на 21,2% из-за конкуренции с банковскими депозитами, высокой ключевой ставки и изменений в налоговом законодательстве, сообщил инвестор Евгений Калинин, передает RuNews24.ru .

В 2025 году интерес уменьшился после продолжительного периода роста. Основатель «Школы трекеров» и инвестор Евгений Калинин объяснил, что снижение спроса связано с сочетанием нескольких факторов.

По его словам, высокая ключевая ставка делает запуск бизнеса менее привлекательным по сравнению с размещением средств на банковских депозитах. Одновременно падение покупательского спроса увеличивает риски для новых франчайзи. Во второй половине года, когда ставка начала снижаться, часть инвесторов стала искать альтернативные финансовые инструменты. Однако предстоящее повышение НДС и снижение порога освобождения от налога на упрощенной системе налогообложения усиливают давление на бизнес новых франчайзи.

Калинин отметил, что в начале 2026 года стагнация на рынке франшиз, вероятно, продолжится, а восстановление спроса возможно только после адаптации к новым налоговым условиям.

Эксперт подчеркнул, что для покупателей франшиз ключевым фактором становится эффективность бизнес-модели. Франшиза часто воспринимается как бизнес с пониженным риском, но на практике риски смещаются на качество самой модели. Калинин советует обращать внимание на то, как развиваются действующие франчайзи: открывают ли они новые точки и совпадают ли реальные показатели с заявленными.

В заключение специалист подчеркнул, что франшиза — это не «бизнес под ключ», а покупка модели принятия решений. Без передачи работающей системы бренд и инструкции не обеспечат успеха, особенно в условиях изменяющейся экономической среды.

