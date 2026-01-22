Спрос на исторические книги взлетел на 850% в российском регионе

На Ямале спрос на исторические книги взлетел на 850%

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) показали аномально высокий интерес к образовательной и прикладной литературе. Спрос на сегмент нон-фикшн в регионе по итогам прошлого года увеличился в 3,5 раза, при этом общие продажи книг подскочили на 27%, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито».

Главным трендом читательских предпочтений ямальцев стало глубокое изучение прошлого и саморазвитие. Аналитики выделили три категории-лидера, показавшие наиболее впечатляющую динамику: история — абсолютный фаворит спроса — здесь продажи взлетели в рекордные 8,5 раза, психология и саморазвитие (рост в 6,5 раза), а также культура и искусство (в 5 раз).

Помимо интеллектуального досуга, северян интересуют и вопросы физического состояния — литература о спорте, красоте и здоровье показала пятикратный рост. Также в фокусе внимания жителей ЯНАО оказались биографии и мемуары известных личностей — спрос на них увеличился в 4 раза.

Несмотря на лидерство нехудожественного сектора, классический «фикшн» также переживает подъем, и продажи художественных произведений выросли почти в 3,5 раза. Среди жанровых предпочтений жителей лидируют фантастика, мистика и детективы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.