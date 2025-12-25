Спортсмены, артисты и Шакро Молодой простились с сооснователем ОПГ Авериным

С одним из предполагаемых основателей «Солнцевской» ОПГ Виктором Авериным простилась в Москве российская элита. Погибшего на Клязьминском водохранилище похоронили на Пыхтинском кладбище, сообщает РЕН ТВ .

Попрощаться с «Аверой-старшим» пришли предприниматели, политики и представители шоу-бизнеса. В том числе были замечены и бизнесмены, имена которых связывают с опасным периодом в 1990-х годах.

Отпевание провели в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкине. В последние годы Аверин позиционировал себя как бизнесмен. Но о вероятном криминальном прошлом погибшего не забывали.

На прощание с Авериным пришел даже недавно освобожденный из колонии по состоянию здоровья Шакро Молодой (Захарий Калашов). Он плохо себя чувствует, но все равно решил лично попрощаться с предположительным основателем «Солнцевской» ОПГ.

Аверин погиб вечером 20 декабря. Лодка с ним и его знакомыми перевернулась рядом с яхт-клубом «Адмирал». Четверым мужчинам и женщине удалось спастись, поскольку они залезли на корпус. Однако Аверин утонул.

