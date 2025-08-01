Спорный вопрос: надо ли удалять из Instagram* старую рекламу во избежание штрафа

С 1 сентября 2025 года размещение рекламы в Instagram* будет запрещено, а за нарушение грозят штрафы до 500 тыс. рублей. Адвокат Илья Пакконен посоветовал блогерам удалить старые рекламные публикации, чтобы избежать возможных последствий, сообщает Общественное Телевидение России .

С 1 сентября 2025 года в Instagram* вступает в силу запрет на размещение рекламы. Это связано с изменениями в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», подписанными президентом России Владимиром Путиным. Новые правила распространяются на любые рекламные публикации, платные интеграции и продвижение товаров или услуг через таргетированную рекламу на платформе.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Федеральная антимонопольная служба уточнила, что под запрет попадают любые упоминания брендов, репосты рекламы, закрепленные сообщения с рекламой, а также публикации с акциями и скидками.

Вопрос о необходимости удаления старых рекламных постов остается спорным. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснил, что штрафы за ранее размещенную рекламу не предусмотрены, если публикации не будут актуализироваться или продвигаться после вступления закона в силу.

Под запрет попадает и нативная реклама, даже если она выглядит как часть обычного контента. ФАС может расценить как рекламу даже посты с товарами и артикулами, если они сопровождаются положительными отзывами. Исключение составляют нейтральные упоминания без признаков коммерческой выгоды, однако доказать это бывает сложно.

Видео с распаковками товаров также подпадают под ограничения, если они созданы по заказу бренда или содержат ссылки на продукцию. Эксперты рекомендуют переносить подобный контент на легальные площадки, такие как VK или Telegram, и четко маркировать рекламу.

*Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) запрещена в России.