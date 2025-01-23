Специалисты «Центра мемориальных услуг» провели более 52 тыс консультаций в 2024 году

В 2024 году специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели более 52 тыс. консультаций для граждан по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Традиционно больше всего обращений жителей Московской области поступило по вопросам порядка организации похорон и оформления соответствующих документов для захоронения. Также граждане интересовались, как получить социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение и в какие организации для этого необходимо обратиться. С наступлением летнего периода было замечено увеличение количества обращений по вопросам благоустройства захоронений, весной и осенью жителей региона спрашивали об особенностях установки в межсезонье памятников и ограждений на могилах усопших.

«По телефону «горячей линии» в прошедшем году мы приняли более 42 тысяч звонков от жителей Подмосковья, провели 222 выездных мероприятия для граждан в отделениях МФЦ Московской области и на территории кладбищ региона. Наш основной приоритет в работе остаётся неизменным: сделать всё возможное, чтобы люди, переживающие потерю близких и обратившиеся к нам за помощью, перенесли этот непростой период максимально собранно и без последствий для психики. В этих целях мы постоянно повышаем квалификацию наших специалистов, учим их современным коммуникационным методикам общения с людьми, столкнувшимися с горем утраты», — отметил директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

В наступившем 2025 году у жителей региона сохранится возможность получения информации об устройстве и функционировании сферы погребения и похоронного дела в Московской области.

Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии ГБУ МО «ЦМУ» +7 (498) 568 99 99 или посетить мероприятие с участием специалистов организации в подмосковных МФЦ или кладбищах региона. Дата, время и место проведения выездных консультаций в городских округах Московской области заранее анонсируются в социальных сетях учреждения и на официальном сайте учреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.