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Специалисты «Россети Московский регион» к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тыс. энергообъектов

Специалисты компаний «Россети Московский регион» за прошедшие сутки ввели в работу 2 507 энергообъектов, устраняя последствия мощного циклона. В том числе — 2 318 трансформаторных подстанций, 183 линии электропередачи различного класса напряжения, два крупных центра питания 110 кВ, чеыре подстанции 35 кВ. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе велись всю ночь, со 2 на 3 мая, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Помимо этого, запитаны все социально значимые объекты. На данный момент восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов.

Технологические нарушения на энергообъектах в настоящее время устраняют 146 бригад компании «Россети Московский регион»: 399 специалистов и 158 единиц спецтехники. Количество задействованных сил и средств пополняется.

В компании продолжает действовать особый режим работы, осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки.

Начиная с 1 мая регион подвергся удару стихии: мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с стал причиной крупнейших за последнее десятилетие нарушений электроснабжения в Подмосковье. Сочетание сразу нескольких негативных факторов — наличие распустившейся листвы на деревьях, большое количество выпавшего мокрого снега, заморозки вслед за ним — спровоцировали массовое падение деревьев на провода и масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.