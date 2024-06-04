Специалисты Рослесозащиты обследовали аварийные деревья в Можайске

В Борисовском участковом лесничестве Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» проведено лесопатологическое обследование поврежденных насаждений специалистами Рослесозащиты и филиала. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

По результатам выполненных работ в реестр мероприятий по защите леса внесено 21,8 га для проведения уборки неликвидной древесины и 10 га — под санитарную выборочную рубку.

В дальнейшем специалисты лесничества сделают отвод участков, на которых назначены санитарно-оздоровительные мероприятия.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся для улучшения состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.