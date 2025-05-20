Спасатели вторые сутки ищут мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке

Спасатели и волонтеры вторые сутки ищут мужчину, который в воскресенье пропал на сапе во Владивостоке, сообщает РИА Новости .

«Поиски продолжаются, от нас задействованы катера», — сказал представитель регионального МЧС.

Как сообщили в поисковой организации «ПримПоиск», Виктор и Алена 18 мая днем отправились на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Днем в понедельник стало известно, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы нашли тело погибшей женщины, его прибило к берегу. Отмечается, что спасательных жилетов у них не было.

Ранее 37-летний Дэнни Самнер и его сын Донован отправились на рыбалку в американском штате Вирджиния, которая закончилась страшной трагедией.