«Воспоминание, ставшее кошмаром»: в США отец и сын погибли на рыбалке

В Вирджинии отец и сын погибли через минуты после удачного улова

37-летний Дэнни Самнер и его сын Донован отправились на рыбалку в американском штате Вирджиния, которая закончилась страшной трагедией, пишет «КП» со ссылкой на Daily Mail.

Отец бросился спасать ребенка, но, запутавшись в рыболовных снастях, утонул вместе с ним.

Когда обеспокоенная жена Дэнни, Мадлен, не дозвонилась до родных, она вызвала полицию.

Спасатели обнаружили тела отца и сына на дне реки.

«Это должна была быть счастливая прогулка, а стала невосполнимой потерей», — заявил шериф Спотсильвании Роджер Харрис.

Расследование продолжается, но предварительная версия указывает на несчастный случай.