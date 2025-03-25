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Спасатели осмотрели 300 квартир и эвакуировали 15 авто после взрыва в Махачкале

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоэтажном доме в Махачкале. Они обследовали уже 300 квартир, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Кроме того, спасатели эвакуировали 15 автомобилей, которые были повреждены в результате взрыва. Ведомство опубликовало кадры, как спецтехника увозит поврежденные машины с места происшествия.

Сейчас сотрудники МЧС РФ разбирают шаткие конструкции. Они продолжают помогать людям.

Так, психологи ведомства оказывают психологическую помощь гражданам.

Во вторник взрыв раздался в многоэтажном доме, расположенном на улице Гапцахской в Махачкале. Предварительно, рванул бытовой газ. Известно о двух пострадавших.

Также 25 марта произошел взрыв газа в салоне сотовой связи в Махачкале. В результате пострадали четыре человека.