Спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия непогоды в Подмосковье

В пятницу, 2 мая, работники пожарно-спасательных частей территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили последствия стихии, которая обрушилась на Московскую область в виде сильного снегопада и ветра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступили десятки сообщений из разных уголков региона о поваленных деревьях, которые перекрыли движение на дорогах, свалились на крыши зданий и даже оборвали провода линий электропередачи. На борьбу с последствиями стихии незамедлительно отправились специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Прибыв на место и оценив масштаб разрушений, спасатели приступили к распилу деревьев, расчистке проездов и ликвидации опасных элементов. Стихия нанесла значительный урон: десятки деревьев создали угрозу имуществу и инфраструктуре, а также доставляли неудобства пешеходам и водителям в регионе. Специалисты оказывали помощь гражданам в самых разных уголках Подмосковья. Так, например, работники 203-й пожарно-спасательной части освобождали от веток и бревен проезжую часть в Волоколамском округе, а спасатели поисково-спасательного поста ПСЧ-265 — в Рузском округе. В Дмитровском округе сотрудники ПСП ПСЧ-270 с помощью бензопил распилили стволы и убрали их с автомобильных и пешеходных дорог, восстановив движение. А в муниципальных округах Истра и Солнечногорск пожарные и спасатели территориального управления № 1 оперативно распилили и убрали более 40 поваленных деревьев, вернув безопасную обстановку в населенные пункты. Местные жители выразили благодарность пожарно-спасательным службам за быструю реакцию и профессионализм», — пояснил Сергей Щетинин.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время шторма. В таких ситуациях специалисты настоятельно просят жителей не находиться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили и незамедлительно сообщать о происшествиях в экстренные службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.