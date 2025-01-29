Совфед одобрил штрафы до 2 млн руб за продажу вейпов детям

Сенаторы одобрили закон, согласно которому до 2 млн рублей увеличиваются штрафы за продажу вейпов, табака и кальянов детям, сообщает ТАСС .

Ранее данный законопроект приняла Госдума в окончательном чтении. Изменения вносятся в статью 14.53 кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так, штраф за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Согласно закону, ужесточаются санкции и за другие нарушения, касающиеся продажи табака и производства алкоголя.

Ранее Госдума также приняла закон, вводящий в РФ штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров.