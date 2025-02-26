Совфед одобрил продление маткапитала до 2030 года

Сенаторы в среду единогласно проголосовали за продление программы материнского капитала до 2030 года включительно, сообщает пресс-служба Совета Федерации в Telegram-канале .

Председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова отметила, что за годы своего действия программа доказала эффективность и востребованность. Было выдано более 14 млн сертификатов. При этом программу модернизируют, расширив ее возможности.

Маткпитал — мера господдержки. С 2007 года он выдавался семьям, у которых родился (был усыновлен) второй или последующий ребенок. С 2020 года на маткапитал могут рассчитывать семьи, в которых появился первенец.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266,95 руб., на второго — 221 895,14 руб. Если семья, у которой появился второй малыш, ранее не получила сертификат на первого, то размер маткапитала составляет 912 162,09 руб.

Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей и т. д.

Ранее закон о продлении программы материнского капитала в стране приняли депутаты Госдумы.