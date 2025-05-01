Совет директоров Tesla ищет нового главу компании на смену Маску
Совет директоров Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора автокомпании на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов «фокусом Маска на Белом доме», сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Отмечается, что члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего гендиректора Tesla.
Ранее миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых».
По итогам первого квартала 2025 года американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 336,681 тысячи транспортных средств.