Совет директоров Tesla ищет нового главу компании на смену Маску

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Совет директоров Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора автокомпании на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов «фокусом Маска на Белом доме», сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего гендиректора Tesla.

Ранее миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых».

По итогам первого квартала 2025 года американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 336,681 тысячи транспортных средств.