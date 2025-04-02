Tesla в I квартале сократила поставки электромобилей почти на 13%

По итогам первого квартала 2025 года американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 336,681 тысячи транспортных средств, сообщает «Интерфакс» .

Эксперты ожидали лучших результатов, прогнозируя поставки на уровне 378 тысяч автомобилей, но в итоге получили только 336,681 тысячу экземпляров. Падение поставок почти на 13% стало самым большим в истории компании.

При этом сократились не только поставки, но и производство автомобилей Tesla. За первые три месяца 2025 года производитель изготовил на 16% меньше машин, чем в аналогичный период годом ранее. В первом квартале производство зафиксировалось на отметке в 362,615 тысяч единиц.

Котировки акций Tesla также упали на 2,4% в ходе торгов в среду. А рыночная стоимость автопроизводителя с начала 2025 года опустилась на 35% — до 863 млрд долларов.

Ранее пользователи Tesla начали массово отказываться от электромоделей после того, как владелец компании Илон Маск «сошел с ума».