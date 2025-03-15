«Илон Маск сошел с ума»: клиенты массово отказываются от покупок Tesla

Автомобили компании Tesla теряют привлекательность на рынке. Устаревшая линейка моделей и противоречивая репутация предпринимателя Илона Маска привели к падению продаж и потере корпоративных клиентов, сообщает «BILD на русском» *.

В социальных сетях распространяются наклейки с фразой «Я купил это до того, как Илон сошел с ума». Знаменитости, включая актрису Алиссу Милано и певицу Шерил Кроу, избавились от своих Tesla и публично отреклись от эксцентричного предпринимателя.

Корпоративный сектор также отворачивается от бренда. Badenova, Lichtblick и Rossmann — лишь некоторые из компаний, исключивших автомобили Tesla из своих корпоративных флотов.

Недовольство владельцев автомобилей вызывает отсутствие обновлений в линейке Tesla: Model S представлена на рынке уже 13 лет, а Model X — целое десятилетие. Параллельно с этим репутация Маска пострадала из-за его провокационных политических заявлений и поддержки консервативных сил, включая его агитационную деятельность в пользу «Альтернативы для Германии».

Несмотря на 16,7-процентное снижение стоимости автомобилей Tesla за прошедший год, вторичный рынок все равно остался неустойчивым. Согласно данным mobile.de, количество выставленных на продажу машин увеличилось на 2,2%, а объем реализации вырос на 12,9%.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.