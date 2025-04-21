WP: Илон Маск готов уйти с госслужбы в США из-за нападок
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Миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых», рассказал Washington Post анонимный источник, сообщает РИА Новости.
У Маска статус особого правительственного сотрудника. Он завершается в мае 2025 года. Пока нет данных о том, продлят ли статус.
Источник рассказал, что Маск хочет покинуть должность из-за нападок, организованных «левыми». Действия политических оппонентов миллиардер считается неэтичными.
Маск не волнуется о том, как будет функционировать DOGE без него. Члены команды миллиардера смогли закрепиться в ряде федеральных агентств. Департаменту уже удалось добиться высоких результатов.
Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что Маск ни для чего ему не нужен. Бизнесмен ему просто нравится.