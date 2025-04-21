WP: Илон Маск готов уйти с госслужбы в США из-за нападок

Миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск рассматривает возможность покинуть госслужбу в правительстве Соединенных Штатов. Он устал от «нападок» со стороны «левых», рассказал Washington Post анонимный источник, сообщает РИА Новости .

У Маска статус особого правительственного сотрудника. Он завершается в мае 2025 года. Пока нет данных о том, продлят ли статус.

Источник рассказал, что Маск хочет покинуть должность из-за нападок, организованных «левыми». Действия политических оппонентов миллиардер считается неэтичными.

Маск не волнуется о том, как будет функционировать DOGE без него. Члены команды миллиардера смогли закрепиться в ряде федеральных агентств. Департаменту уже удалось добиться высоких результатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что Маск ни для чего ему не нужен. Бизнесмен ему просто нравится.