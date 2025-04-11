Трамп о Маске: он мне не нужен, он мне просто нравится

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск ни для чего ему не нужен, а просто нравится, сообщает «Царьград» .

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — сказал Трамп на правительственном заседании.

Кроме того, глава государства уточнил, что бизнесмен сделал большой вклад в страну на посту руководителя департамента государственной эффективности (DOGE).

За два месяца более 280 тыс. американских госслужащих федерального уровня и подрядчиков из 27 агентств Штатов были уволены по инициативе DOGE.

Ранее Трамп заявил, что конфликт между РФ и Украиной будет завершен «относительно скоро», страны заключат соглашение.