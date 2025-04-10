Трамп назвал новую дату, когда завершит конфликт между РФ и Украиной

По словам лидера США, он надеется, что «относительно скоро» контакты, которые ведет Вашингтон с обеими сторонами конфликта, приведут к тому, что страны заключат соглашение по урегулированию конфликта. Конкретных сроков, когда это произойдет, он не назвал, но обозначил, что в ближайшем будущем.

«Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялись американско-российские переговоры. Они прошли в позитивном ключе. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, дата новых переговоров между странами уточняется.