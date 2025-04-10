Сроки ближайшего нового раунда консультаций между РФ и США уточняются

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что на данный момент уточняются сроки ближайшего нового раунда консультаций между Россией и США. Прошедшая встреча в Стамбуле состоялась в позитивной атмосфере, сообщает РЕН ТВ .

Глава российской делегации отметил, что стороны договорились об облегчении режима передвижения дипломатов, а также обменялись нотами с договоренностями о гарантиях банковского обслуживания дипломатических миссий.

По словам Дарчиева, Россия отметила важность возвращения конфискованной США дипломатической собственности. Встреча в Стамбуле длилась около шести часов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле не разговаривали на тему украинского конфликта. Они обсуждали только двусторонние отношения.