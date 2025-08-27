«Совершенствуется быстро»: эксперт рассказал о киберпреступности

IT-обозреватель портала «Новости IT-канала» Александр Маляревский заявил, что киберпреступная деятельность существует в России уже более 30 лет и демонстрирует бурное развитие, но бороться с ней можно и нужно.

«Первое — это непрерывная работа правоохранительных органов. Второе — это повышение уровня личной бдительности каждого из нас», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, проявлять осторожность в цифровой среде стоит так же, как и в обычной жизни, запирая дверь или не оставляя ценные вещи на виду. Лучше не отвечать на подозрительные звонки с незнакомых номеров, не передавать личную информацию, коды доступа и другие конфиденциальные данные.

В мае правительство РФ внесло в Госдуму проект, который устанавливает ответственность за деятельность «дропперов» — людей, помогающим мошенникам обналичивать и прятать похищенные деньги.